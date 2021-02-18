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Esenyurt'ta bıçaklı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. 

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ESENYURT'ta, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. 

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. 

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