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Tekirdağ'da uzman onbaşı silahla öldürüldü

Tekirdağ'da uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu silahla vurularak öldürüldü.

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TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşı, çıkan kavgada silahla öldürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 

S.K. üzerinde bulundurduğu silahla Eyüpoğlu'nu yaraladı. 

Eyüpoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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