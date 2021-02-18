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Ruhsar Pekcan: Hedefimiz Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ile hedefin, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu vurguladı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması ile ilgili bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız.  Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

Anlaşmanın kapsamı genişleyecek
Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık. Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." bilgilerini verdi.

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