Acı haber bu kez Antalya'dan! Doktor koronavirüsten yaşamını yitirdi

ANTALYA'da kendine ait sağlık merkezinde görev yapan doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Antalya’nın tanınmış doktorlarından özel bir hastanenin de eski Genel Müdürü olan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Kendine ait sağlık merkezinde tıbbi estetik ve ozon terapi üzerine hizmet veren Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu (50), yaklaşık 40 gün önce kliniğinde koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan Keçecioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuğu olan Dr. Keçecioğlu kentte mesleğinin yanı sıra, tavla, motosiklet ve fotoğraf tutkunu olarak biliniyordu.