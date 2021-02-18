CHP'li Tokdemir'den Bakan Koca'ya AK Parti kongrelerine ilişkin soru önergesi

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, AK Parti'nin gerçekleştirdiği il kongreleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP'li Vekil Tokdemir, Bakan Koca'ya "Kongreler, bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?" sorusunu yöneltti.

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CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, AK Parti'nin il kongrelerindeki kalabalığı TBMM gündemine aldı. Kongrelerde pandemi kurallarına uyulmadığını belirten Tokdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdi.

Tokdemir'in soru önergesinde şu sorular yer aldı:

- Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır?

- Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan kongreler hastalık riskini artırtan bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün tam kapasite dolu olana kongre salonlarında bulaşmamakta mıdır?

- Sokağa çıkma yasakları ve birçok alanda kısıtlama uygulanırken ve Bilim Kurulu'nun tavsiye ve görüşleri ortadayken binlerce kişinin bir araya geldiği bu programlar nasıl yapılabiliyor?

- Bakanlığınız, yapılan bu kongrelerin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği hususunda Cumhurbaşkanlığına herhangi bir öneride bulunmuş mudur?

- Bundan sonraki süreçte de bu tür programlar devam edecek midir?