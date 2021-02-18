Ahmet Altan'ın Avukatı Çalıkuşu: Koronavirüs aşısı yapılmadı, dilekçesine yanıt verilmedi

70 yaşındaki gazeteci yazar Ahmet Altan, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Altan'ın Avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, müvekkilinin 70 yaşında olduğunu belirterek hala Koronavirüs aşısı yapılmadığını, dilekçesine de yanıt verilmediğini söyledi.

Abone ol

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün müvekkilim 70 yaşındaki Ahmet Altan’a hâlâ Korona aşısı yapılmadığını, dilekçesine de yanıt verilmediğini öğrendim" ifadelerini kullandı. Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketleyen Albuga, "Hapishanelerdeki 65 yaş ve üzeri insanlar adına yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyor, vahameti kamuoyuyla paylaşıyorum" diye yazdı.

Aşı takvimi ile Sağlık Bakanlığı tarafından belli yaş gruplarında uygulanan aşılama sürecinde ilk olarak sağlık görevlileri, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara ve 65 yaş üzerindekilere aşılama gerçekleşti. Bakan Koca, 2 gün önce yaptığı açıklamada, birinci aşama sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

Altan, 23 Eylül 2016’da ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Altan, 16 Şubat 2018’deki ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019’da ‘darbeye teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak Altan’a ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ceza verilmesine hükmetti.

Bozmaya uyan yerel mahkeme, 4 Kasım 2019’da bu kez ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl altı ay hapis cezası verdiği Altan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul başsavcılığının 6 Kasım 2019’da tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Ahmet Altan, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 13 Kasım 2019’da tekrar tutuklandı.

Tutuklama kararına yaptığı itirazlardan sonuç alamayan Altan, 21 Kasım 2019’da AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. ‘Hapis cezasına mahkum edildiğini, adli kontrol kararıyla tahliye olduğunu ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itirazın kabulü üzerine, tutuklama için gereken şartlar bulunmamasına rağmen tekrar tutuklandığını’ belirten Altan, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın hürriyetlerinin ihlal edildiğini savundu.

Anayasa Mahkemesi, gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın tahliye edildikten hemen sonra ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvurusunu 'kabul edilemez' buldu.