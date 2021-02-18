Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Hilal Kaplan'ın eşinin şikayetiyle ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikayeti sonrası ifadeye çağırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikayetiyle ifadeye çağırıldı. Ünal, olayı Twitter hesabından "Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım" ifadeleriyle duyurdu.

"Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek... Şahsın şikayetiyle"

Aydın Ünal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım: İlki 28 Şubat’ta 'MGK’ya hakaret' iddiasıyla; ikincisi de bugün, Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek, Süheyl Öğüt isimli bir şahsın şikayetiyle... En güçlü döneminde Fetullah’ın açtırdığı davalarda bile savcı görmemiştim.