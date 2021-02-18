BIST 1.548
DOLAR 6,97
EURO 8,43
ALTIN 399,25
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Hilal Kaplan'ın eşinin şikayetiyle ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikayeti sonrası ifadeye çağırıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün şikayetiyle ifadeye çağırıldı. Ünal, olayı Twitter hesabından "Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım" ifadeleriyle duyurdu.

"Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek... Şahsın şikayetiyle"

Aydın Ünal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hayatımda 2 kez savcılığa ifadeye çağrıldım: İlki 28 Şubat’ta 'MGK’ya hakaret' iddiasıyla; ikincisi de bugün, Pelikan’ın alt düzey bir elemanı olsa gerek, Süheyl Öğüt isimli bir şahsın şikayetiyle... En güçlü döneminde Fetullah’ın açtırdığı davalarda bile savcı görmemiştim.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kısıtlamalar vakalara göre kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak iller Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Osayi-Samuel: Fenerbahçe’ye gelmemdeki ana faktör Emre Belözoğlu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atmıştı! O anneye iki kez idam cezası verildi
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir
Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Konya'da hortumla hamile eşini döverek öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Regaip Kandili duası peygamberimizin okuduğu dua hangisi
Altın fiyatları dibi gördü teknik uzman Şatıroğlu yükseliş trendi için iki neden açıkladı
Trabzon'da vakalar patladı ek tedbirler devreye girdi! Sınırlama geldi
Yorumlar