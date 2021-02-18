Tam 11 eksik var! Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu

Üst üste koronavirüs vakalarının görüldüğü Trabzonspor'da, Başakşehir maçının kadrosu belli oldu. Fırtına'da 11 eksik bulunuyor.Abone ol
Trabzonspor'un Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Başakşehir maçının kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan futbolcular şöyle: Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.
Öte yandan kadrodaki 3 kaleci de 18 yaşında... Kağan, Hakan ve Adem.
Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım:
Bordo-Mavili takımda İstanbul'a götürülmeyen isimler ise şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Trondsen...