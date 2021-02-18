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Hakkari'de tarlaya gitmek için evden çıktı kayıplara karıştı! Bir daha geri dönmedi

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ'de 3 yıl önce tarlaya gitmek için evden çıkan ve kayıplara karışan 75 yaşındaki Halil Duman'ın çocukları devletten yardım istedi.

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Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Halil Duman akşam eve dönmeyince meraklanan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalarda Duman'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Bunun üzerine çocukları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Halil Duman'ı bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı. Duman'ın kayboluşunun ardından kızları Siti Duman ile kardeşi Gurbet Duman, babalarını bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlanmadı.


"Ölmüş ise ölüsünü bize bulun"
Siti ve Gurbet Duman kardeşler, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi. Kardeşlerden Siti Duman, "Değerli büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Babam tarla sulamaya gitti bir daha da geri dönmedi. Babam kaybolduğu gün AFAD ekipleri tarafından arama yapıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Aynı gün saat 13.30 sıralarında köyden bir araç çıkış yaptığını ve Feraşin yönüne gittiğini söyleyenler oldu. Ama biz o günden beri babamızdan haber alamıyoruz. Devlet yetkililerinden tek ricamız bize yardım etmeleri. Eğer babam yaşıyorsa yaşadığını, ölmüş ise ölüsünü bize bulun ne olur bize yardımcı olun" dedi.

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