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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. 

Erdoğan, Dağlık Karabağ’da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.

Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

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