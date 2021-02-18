Yine yanlış anlaşıldı! Elon Musk paylaşınca katlandı

Yaptığı açıklamalarla daha önce Bitcoin ve Dogecoin'in değerinin artmasına neden olan Elon Musk, bir kripto parayı daha attığı tweet ile artırdı

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Kripto para piyasası Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımlarının etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. Gezegenimizin en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ‘MarsCoin’ isimki kripto paranın değerinin kısa sürede artmasına neden oldu.



Kripto para borsası Binance’nin CEO’su Changpeng Zhao’nun kendi kripto para birimini çıkarması yönünde yaptığı paylaşıma cavap veren Musk, “Kesinlikle bir MarsCoin olacak” ifadesini kullandı. Musk’ın bu cevabı kısa sürede halihazırda adı MarsCoin olan bir kripto paranın yükselmesine neden oldu. Musk'ın geçtiğimiz dönemde WhatsApp'ı eleştirmek için attığı "Signal kullanın" tweet'i de yanlış Signal hissesinin yükselmesine neden olmuştu.







Önce arttı sonra düştü

MarsCoin bu paylaşımdan kısa süre sonra 2.5 dolar değere ulaştı. Musk’ın paylaşımından önce söz konusu kripto paranın değeri 0.7 dolar bandındaydı. Kısa sürede yaşanan artışın ardından MarCoin yeniden 0.5 dolar bandına geri döndü. Musk, daha önce profiline “Dogecoin” veya “Dogecoin CEO’su” ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Musk bu paylaşımı yaptıktan sonra Dogecoin'in değeri hatırı sayılır oranda artmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Musk’ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Bitcoin’e 1,5 milyar dolar yatırdıklarını açıklamıştı.