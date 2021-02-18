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MHP'li Mustafa Kalaycı: Dileğimiz Kandil’e Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesidir

Demirören Haber Ajansı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir. İnşallah, o günler de yakındır" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığı'nca düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan MHP'li Kalaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyine yapılan askeri harekata değinerek, "Terörle mücadele, kararlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazmaktadır. Pençe, Kıran, Kapan, Yıldırım ve Eren operasyonları ile 'girilemez' denilen yerlere girilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru girişimi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla bertaraf edilmiştir. Türkiye, Irak'ın kuzeyine yaptığı Gara harekatıyla bir kez daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya göstermiştir. Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir. İnşallah, o günler de yakındır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlanmasının ardından birçok alanda tarihi adımlar atıldığını ve başarılar elde edildiğini kaydeden MHP'li Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Yeni sistemin kökleşmesi için gereken ve planlanan reformların birbirine eklemlenerek gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hızına hız katacaktır" dedi.

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