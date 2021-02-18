Beşiktaş'a sakat isimlerden iyi haber geldi

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen oyuncular takıma geri dönüyor. Tedavileri tamalanan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan, Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasını 51 puan ile 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, 26. haftayı bay geçiyor. Bir sonraki hafta Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesi teknik heyeti memnun etti.
Tedavileri tamamlanan Oğzuhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz antrenmanlara başlıyor. İki futbolcu da 27. haftadaki Denizlispor maçında forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın son oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Konyaspor karşısında sakatlık yaşayan Montero'nun ise tedavileri sürüyor.
Yoğun bir maç periyodu sonrası bay geçeceği haftada oyuncularını dinlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, takımına 3 gün izin verdi. Siyah beyazlılar, iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.