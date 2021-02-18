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Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı brüt döviz rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 97 milyon dolar artarak 95 milyar 616 milyon dolara yükseldi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri azalmasına rağmen, altın rezervlerinin atması toplam rezervlerin yükselmesini sağladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Brüt döviz rezervleri azalmasına rağmen, altın rezervlerinin atması toplam rezervlerin yükselmesini sağladı.

Brüt döviz rezervleri 646 milyon dolar azaldı
Buna göre, 12 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 646 milyon dolar azalışla 53 milyar 720 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Şubat'ta 54 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, 743 milyon dolar arttı
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 743 milyon dolar artarak 41 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervler, bir önceki haftaya kıyasla 97 milyon dolar yükseldi
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 97 milyon dolar artarak 95 milyar 519 milyon dolardan 95 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

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