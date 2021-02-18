BIST 1.548
DOLAR 6,97
EURO 8,43
ALTIN 399,25
HABER /  DÜNYA

İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

İTALYA'nın güneyindeki aktif yanardağ Etna, gece saatlerinde bir kez daha güçlü şekilde lav püskürttü.

Abone ol

Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yanardağın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 600 ile 700 metreyi bulan lav akışı meydana geldi. Lav akışının, Katanya kenti ve çevresinden de görüldüğü belirtildi.

Dağın lav püskürtmesi sebebiyle çevredeki Zafferana, Fleri, Acireale köyleri üzerinde kül yağmuru oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası konuştu: Oğlumu sol ayak baş parmağından tanıdım
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Regaip kandilinde çekilecek zikir ve tesbihler neler?
Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı brüt döviz rezervleri azaldı
İşe gitmedi! Muğla'da genç kadının evine giden yakınları şok oldu
Bakan Fatih Dönmez'den elektrik kesintisi açıklaması!
Hakkari'de tarlaya gitmek için evden çıktı kayıplara karıştı! Bir daha geri dönmedi
Eskişehir'de şehit annesinden Özgür Özel Yılmaz Büyükerşen'e tokat gibi sözler: Beni neden...
Teksas'ta dondurucu soğuklardan sonra şimdi de musluk suyu tehlikesi baş gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile telefonda görüştü
Yorumlar