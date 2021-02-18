Belediye Başkanı görevinden istifa etti! 'Yardım karşıtı' paylaşım tepki çekmişti

ABD'de Colorado Şehri Belediye Başkanı Tim Boyd 'Yerel yönetim vatandaşlara yardım etmek zorunda değil' paylaşımıyla büyük tepki çekmişti. Başkan Boyd görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.Üç gündür kış fırtınasının etkisini gösterdiği eyaletteki Colorado şehrinin Belediye Başkanı Tim Boyd, sosyal medya hesabından, "Yerel yönetim vatandaşlara yardım etmek zorunda değil" paylaşımında bulundu.



Tim Boyd, yaptığı paylaşıma ek olarak, “Kimse size veya ailenize hiçbir şey borçlu değil; ne de böyle zor zamanlarda sizi desteklemek yerel yönetimin sorumluluğunda değil. Batın ya da yüzün, bu sizin seçiminiz. Elektriğiniz yoksa, kendinizi sıcak ve güvende tutacak bir plan yaparsınız. Suyunuz yoksa hayatta kalmak ve ailenize su sağlamalısınız” ifadelerine kullandı. Boyd’ın paylaşımına yüzlerce kişi tepki gösterdi. Body, gelen tepkiler üzerine istifa etti.