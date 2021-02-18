'Azim' Kızıl Gezegen'e inmeye hazırlanıyor 2.5 milyon Türk Mars yolunda!

AMERİKA Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance (Azim) Kızıl Gezegen’e inmeye hazırlanıyor. Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.

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Geçtiğimiz yıl Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılan Perseverance hedefine ulaşmak için geri sayıma geçti. Perseverence yani "azim" adlı Mars Kaşifinin 7 ay süren 494 milyon kilometrelik yolculuğu sona erdi. Şimdi sırada Mars’a iniş var. Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye’den olmuştu. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor.

“Percy” lakaplı 900 kiloluk devasa keşif robotu, saatte 20 bin kilometre hızla ilerleyen iniş aracının içerisinde, doğrudan atmosfere girerek yüzeye ulaşmayı çalışacak. Bu sırada araç adeta, “7 dakikalık bir dehşet” yaşayacak ve iletişim kesilecek.

Dünya ile Mars arasındaki mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.

Kontrol Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak. Yetkililer Mars’ın yakıcı atmosferine bu hızla giriş için; “sürücünün, ellerini 2 buçuk milyar dolarlık bir arabanın direksiyonundan çekmesine” benzetiyorlar.

Sonra büyük bir paraşüt otomatik açılarak aracın hızı birkaç yüz metreye kadar inecek. Nihayet, “Gökyüzü Vinci” adı verilen bir roket platformunun motorları ateşlenecek ve bu vinç yerden 20 metre mesafede duracak.

Vinç, keşif robotunu, yüzeye değene kadar kablolar vasıtasıyla indirecek ve kendisini güvenli bir mesafeye atarak görevini tamamlamış olacak. Perseverence bir bakıma; “elle konulmuş gibi” Mars yüzeyine indirilecek.