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NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamladı.

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Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, Jezero Krateri'ne indi. Gezici araç ve küçük bir helikopter, yanıt bekleyen meşhur soruyu yanıtlamak için fırsat sunacak: Başka bir gezegende hayat var mıydı?

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. NASA uzmanları tarafından "7 dakikalık dehşet" olarak nitelendirilen süreç sonunda Perseverance 20 bin kilometreyi aşkın hızla girdiği atmosferden yüzeye ulaştığı an itibarıyla hızı yürüme hızına düşerek inişi başarıyla gerçekleştirdi.  Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'den çektiği ilk görüntüyü paylaştı:

Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

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