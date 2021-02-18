Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedenlerini Bank of Amerika açıkladı

Altın, son dönemde bütün dünyada büyük bir düşüş trendine girerken; ABD'nin en büyük ikinci bankası olan ve dünyanın önemli finans kurumlarından Bank of Amerika (BofA), altın tahminini yayınladı. İşte Türkiye'de de büyük düşüş yaşayan ve 7 ay sonra 400 TL'nin altında işlem gören altın fiyatlarıyla ilgili Bank of Amerika'nın açıkladığı üç düşüş nedeni...

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Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of Amerika (BofA), altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı. Bank of Amerika’nın raporunda düşüşün nedenleri; dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.

Merkez bankaları etkili oldu Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin 'zayıfladığına' dair işaretler olduğunu söyledi. Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda; 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.

Mücevher satışı azaldı

Bank of Amerika’nın raporunda Kovid-19’un sebep olduğu pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken; Hindistan ve Çin’deki büyük mücevher şirketleri, art arda yaptıkları açıklamalarda, "Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor" mesajı verdi.

Yatırımcı artık altın almıyor

Bank of Amerika, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

Joe Biden etkisi Özellikle ABD’de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindeki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden’ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.

Düşüşe rağmen yaklaşık yüzde 17 artış bekleniyor

Altının düşüş sebeplerini sıralayan Bank of Amerika, bu sebeplere rağmen ons altının yılı 2 bin doların üzerinde tamamlayacağını tahmin ettiğini belirtti. Spot piyasada 2020 yılında yüzde 22 artışla ilk kez 2 bin doların üzerini gören ons altın 2021’in ilk bölümüne düşüş trendiyle girerek yüzde 6 düşüşle bin 800 dolar seviyelerine gerilemişti. Geçtiğimiz gün dünya piyasalarında bin 790 dolardan işlem gören ons altın ile ilgili BofA, altının 2020 yılına da zorlu bir süreçle başladığını, bu durumun toparlanacağını ve 2021 yılında altının ortama 2 bin 63 dolar seviyelerinde işlem göreceğini söyledi.