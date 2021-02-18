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Konya polisi hastanede kılık değiştirerek firari zanlıyı yakaladı

Anadolu Ajansı

KONYA'da hastane personeli kılığına giren polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı hastanede gözaltına aldı. Zanlının polis ekiplerine yakalanma anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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KONYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'yağma' suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.'nin (35) eşini kentteki bir kadın doğum hastanesine götürdüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, hastanenin temizlik personelinin kıyafetlerini giyerek zanlıyı içeride yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan; Emrah K.'nin polis ekiplerine yakalanma anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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