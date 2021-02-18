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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı

Anadolu Ajansı

Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir DEAŞ mensubu terörist, Kilis'te yakalandı.

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Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda; Kazakistan uyruklu S.A. isimli erkek, sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan teröristin kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

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