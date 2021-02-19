Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara tepkisi: Kaçırdığı sayısız fırsatlara bir fırsat daha ekledi

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gara operasyonu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştirdi. Hakan, "Kısacası Kemal Kılıçdaroğlu, kaçırdığı sayısız fırsatlara bir fırsat daha eklemiş oldu. Mübarek olsun!" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda dile getirdiği "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır." açıklamasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme." diyen Hakan yazısına şöyle devam etti:

"Dikkatle izledim konuşmasını..."

Muhalefet dışlanmadı diye... Demokratik bir tutum sergilendi diye... Yıllardır yapılmayan yapıldı diye... Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye... Memnun oldum. Fakat ne oldu? Şöyle bir şey oldu: Bu ziyaretin ardından... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptı. Dikkatle izledim konuşmasını...

"Oysa ben beklerdim ki..."

Baştan sona... 13 şehitten iktidarı sorumlu tutan bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu. Hatta bir ara kendini tutamayıp şöyle dedi: “13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.” Oysa ben beklerdim ki... Kemal Kılıçdaroğlu, o konuşmasında şu üç vurguyu eşit oranda yapsın:

BİR: İki bakan geldi. Bizi bilgilendirdi. Bundan çok memnun olduk. Yıllardır talep ettiğimiz bir şeydi bu... Kritik konularda muhalefetin bilgilendirilmesini istiyorduk. Geç de olsa böyle bir olayın gerçekleşmesinden memnunuz. Bu nedenle iktidara teşekkür ediyor, bunun devamının gelmesini talep ediyoruz.

İKİ: 13 şehidin birinci derecede sorumlusu PKK’dır. Bu kanlı terör örgütü, elleri kolları bağlı insanlarımızı gözünü bile kırpmadan alçakça katletmiştir. Bu katliamın tetikçileri, tetikçilerine emir verenleri, sorumluları ve her türlü uzantıları, insanlık önünde hesap verecektir. Şehitlerin kanı yerde kalmamalıdır.

ÜÇ: Gelelim iktidarın sorumluluğuna... Bu operasyon, 13 şehit verilmeden yapılamaz mıydı? Bu operasyonda hangi hatalar yapıldı? Hangi eksikler var? Bu işin siyasi sorumluluğu iktidardadır. İktidar bunun hesabını vermelidir. Derhal bu konuda bir soruşturma açılmalıdır.

"Ama bir fark olacaktı"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını işte bu üç ana eksen üzerine kursaydı... Tabii ki yine iktidarın hoşuna gitmeyecekti, tabii ki yine ağır ve sert eleştirilere maruz kalacaktı, tabii ki yine Cumhurbaşkanı kendisine yüklenecekti. Ama bir fark olacaktı:

İki tarafın da fanatiklerinin dışında kalan geniş toplumsal kesimlerin vicdanında Kemal Kılıçdaroğlu, sonsuz haklı olacaktı.

Kahvelerde, evlerde, dükkânlarda “Adam haklı abi” denecekti. Kutuplaşmanın derinleşmesinin önüne geçmiş olacaktı. Hakkaniyete uygun bir tutum alacaktı. Asıl katili ıskalamayacaktı. İktidara yönelik eleştirileri yerli yerine oturacaktı.

"Kaçırdığı sayısız fırsatlara bir fırsat daha eklemiş oldu"

Ve hepsinden önemlisi... Bir türlü etkileyemediği sessiz çoğunluğu etkilemek için çok önemli bir adım atmış olacaktı. Kısacası Kemal Kılıçdaroğlu, kaçırdığı sayısız fırsatlara bir fırsat daha eklemiş oldu. Mübarek olsun!