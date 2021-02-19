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Bursa'da 'kayağa gidiyorum' deyip çıkmıştı! Hatay'da gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 'kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra Uludağ'da ölü bulunan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

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"Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek 27 AR 993 plakalı otomobili ile evden ayrılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'dan bir daha haber alınamadı. Girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durumun polis ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Genç doktorun cansız bedenine aracından 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ulaşıldı. Bir ağacın dibinde iki koluna da açtığı damar yolundan serumla kendini uyuttuğu belirtilen Yalçın’ın donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Dr. Yalçın'ın cenazesi bugün Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.


"Kızıma kan dahi veren bir kardeşimizdi"
Dr. Mustafa Yalçın’ın ani ölümünün tüm aileyi yasa boğduğunu söyleyen, yakını ve aynı zamanda Yayladağlılar Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, “Mustafa Yalçın, derneğimizin de yardımcı olduğu, burs verdiği öğrencilerinden birisiydi. Bizlere, Hacettepe Üniversitesi’nde çok çok yardımları dokunan, hatta okuduğu dönemde, kızıma kan dahi veren bir kardeşimizdi. Biz, kendisinin ölümüyle hem aile olarak, hem köylüleri olarak hem de hemşehrileri olarak çok büyük bir acı duyduk. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” dedi. Dr. Mustafa Yalçın’ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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