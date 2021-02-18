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Sivaslı genç Almanya'da küçük dükkanla başladı! Avrupa'da imparatorluk haline geldi

Demirören Haber Ajansı

SİVAS kökenli 26 yaşındaki Enes Şeker Almanya'da küçük bir dükkanla başladığı işinde şimdi birçok Avrupa ülkesinde şubeler açarak imparatorluk haline geldi.

Almanya'da yaşayan Türk gurbetçi Enes Şeker'in başarı öyküsünü konuşuyor. Almanya'da doğan 26 yaşındaki Enes Şeker azmi ve çalışkanlığıyla donut imparatorluğuna uzanan büyük bir başarıya imza attı. 

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Ülkenin Aachen kentinde yaşayan  Türk gurbetçi Enes Şeker, küçük bir dükkanda ürettiği donut (Amerikan çöreği) ile kısa sürede Avrupa genelinde 135 şubeye ulaştı. 

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Amerikan çöreği olarak bilinen donutun 120 çeşidini geliştiren Sivas kökenli 26 yaşındaki Enes Şeker'in  ‘Royal Donuts’ pastane zinciri şubelerine yoğun ilgi bulunuyor.. Şeker, Almanya’nın  Aachen kentindeki ofisinde kısa sürede yakaladığı başarı öyküsünü anlattı.

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Şeker, donutu çok seven biri olduğunu ancak piyasadaki standart donutların kendisini tatmin etmediğini ve ürün çeşitlendirmenin fark yaratabileceğini düşündüğünü belirtti. 

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