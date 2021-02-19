Normalleşme takviminin detayları! 4 kriteri sağlayan illerde kısıtlamalar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Martta normalleşme başlayacak" açıklaması sonrası izlenecek yol haritası da belli oldu. Her il 4 kritere göre puanlanacak. Kısıtlamalar bu puan tablosuna göre kaldırılacak. Aksi durumda kısıtlamalar geri dönebilecek.
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" ifadelerini kullandı. Esnafın ve vatandaşların merakla beklediği bu süreçte nasıl bir plan yapılacağı ise merak konusu oldu.
İller 4 kritere göre puanlanacak
Hürriyet'e konuşan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağına dair dikkat çeken detaylar paylaştı.
"Hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor"
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şunları kaydetti: Şu anda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor.
"Alt belirteçleri olacak"
Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek.