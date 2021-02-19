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Fenerbahçe'den transferde milli operasyon!

Son yıllarda transfer dönemlerine damga vuran Fenerbahçe, yaptığı yerli oyuncu atılımıyla A Milli Takım'ın önemli isimlerini kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe her yıl olduğu gibi bu sezon da transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu. Alman yıldız Mesut Özil'in yanı sıra birçok önemli ismi kadrosuna katan Kanarya, son yıllarda aldığı milli futbolcularla da dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre; Ozan Tufan, Altay Bayındır, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerle 2 yılda A Milli bir iskelet kuran Fenerbahçe, bu atılıma devam edecek. Sarı-lacivertliler genç potansiyelleri yakından takip ediyor.

Kanarya, Ali Koç döneminde yaptığı atılımla A Milli Takım'ın önemli parçalarını bir araya topladı ve Türk oyuncu ağırlıklı bir yapı oluşturdu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon başında önce Ozan Tufan'ı kiralıktan döndürdü ve takımda tuttu. Alanyaspor'un ardından Ersun Yanal döneminde iyi bir ivme yakalayan Ozan, hem Fenerbahçe hem A Milli Takımın vazgeçilmezi oldu.

Ardından Ersun Yanal'ın yoğun ısrarlarıyla Ankaragücü'nde Altay Bayındır transfer edildi. 1998 doğumlu kaleci, Fenerbahçe'deki ilk yılında eleştirilse de ikinci yılında A Milli Takım'a yükseldi.

Bu sezon başında takıma katılan Nazım, performansıyla Zeki Çelik'in işinin zor olduğunu gösterdi. Son olarak ise Galatasaray'la yaşanan kıyasıya transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, A Milli Takım'ın bir diğer vazgeçilmezi İrfan Can Kahveci'ye imza attırdı.

İki yılda 4 önemli milli yıldızı bünyesine katan Fenerbahçe bu hamlesinin üzerine Türk Pasaportlu Mesut Özil gibi bir dünya yıldızına da sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Fenerbahçe'nin Türk oyuncu hamlesi devam edecek. Özellikle Süper Lig ve TFF 1.Lig'den genç yıldızlar yakından takip ediliyor. Bu isimlerin kadroya katılımıyla formaya olan aidiyetin artırılması hedefleniyor.

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