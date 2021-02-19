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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed için gözlemci gönderecek.

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Galatasaray'ın Ocak ayında Mısır'ın Zamalek kulübünden zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı göz dolduran 23 yaşındaki forvet, İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; İngiltere Premier lig ekiplerinden Crystal Palace, Mısırlı forveti takip etmeye başladı. Crystal Palace'nin oyuncu izleme komitesi Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mostafa Mohamed'i izleyecek.

Forvet takviyesi yapılacak
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 24 maçta sadece 27 gol atan İngiliz ekibi önümüzdeki yaz kadrosuna etkili bir forvet takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray 1.5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini 2022 yazında 4 milyon dolara alma hakkını elinde bulunduruyor.

Mohamed’in sözleşmesindeki detay
1.5 yıllığına kiralanan Mohamed için yıl sonuna kadar tek söz sahibi Galatasaray! Zamalek bu tarihe kadar teklif gelse de değerlendiremez Galatasaray’ın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu 31 ARALIK 2021’e kadar yatırması gerekiyor.

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