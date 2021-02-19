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Diyarbakır'da sokak ortasında dehşet! Karşılaşınca kafasına sıktı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR’da bir kişi kan davalısıyla karşılaşınca başına sıktı, 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.T. (40) isimli bir kişi kan davalı olduğu M.T.Ç. ile karşılaşınca belindeki tabancayla onu başından vurdu. R.T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı M.T.Ç.’yi görenler haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. M.T.Ç.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme yapıp kaçan R.T.’nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı. Öte yandan güvenlik güçlerinin hastane etrafında etten duvar ördüğü görüldü.

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