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Adana'da demir kapı hırsızı kardeşler suçüstü yakalandı

ADANA’da, 12 evden demir kapı çaldıkları belirlenen Ahmet H. (31) ile kardeşi Muhammet H. (24), polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki 6 evin demir kapılarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelilerin, hırsızlık suçundan kayıtları olan Ahmet H. ile kardeşi Muhammet H. olduğu belirlendi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede önlem alan polis, kasasında demir kapı yüklü şüpheli bir kamyonet olduğunu tespit etti. Polis, araçtan inen iki kişinin, Ahmet ve Muhammet H. kardeşler olduğunu saptadı. Polisi fark eden şüpheliler, araca binerek kaçmaya başladı, ekipler de peşlerine düştü. Takip sırasında ara sokakta iki araca çarpıp, kaza yapan şüpheliler, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

6 demir kapı sahiplerine teslim edildi
Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, çaldıkları demir kapıları hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Söz konusu kamyonette bulunan 6 demir kapı ise sahiplerine teslim edildi.

Toplam 12 demir kapı çalan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet H. tutuklandı, ağabeyi Ahmet H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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