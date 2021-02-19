BIST 1.554
DOLAR 6,97
EURO 8,45
ALTIN 397,38
HABER /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Kahramanmaraş'ta bu çiçeği koparan yandı! Cezası sıfır otomobil parası

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta dik yamaçlarda, uçurum kenarlarında yetişen ve karlar erimeye başlayınca ortaya çıkan kardelen çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira.

Abone ol

Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyünde ilkbaharın müjdesi olan kardelenler çiçek açtı. Kaya kovuklarından güneşe doğru uzanan ve narin olmasına rağmen en sert toprağı delecek kadar güçlü olan kardelen çiçeklerini koparanlara cezai işlem uygulanırken, fotoğrafçılar ise soğuğa rağmen Kardelen çiçeğini fotoğraflamanın mutluluğunu yaşıyor.

Soğuk ve zor şartlarda çekim yaptığını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Kardelen çiçekleri karlar erimeye başlayınca ortaya çıkıyor. Çok nadir bir çiçek. Duru görünümü ile saf ve temizliğin sembolüdür ayrıca. Zor şartlar altında da olsa buraya gelip kardelen çiçeğimizin fotoğraflarını çektik. Kardelen çiçeğine ilişkin çok fazlada hikâye anlatılıyor. Soğuk havaya rağmen buraya gelip bu essiz güzelliği fotoğraflamak insana ayrı bir huzur veriyor” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Özel hazırlanıyor! Kocaeli'de fiyatını duyan şaştı kaldı! Korona sonrası talep patladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İddiaları çürüttü! Diego Perotti'nin babası konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gara açıklaması: Fırsat kaçırıldı
Cemre ne zaman düşecek 2021 ilk cemre nereye düşer?
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti! Gara'daki ağır hezimeti anlattı
FETÖ'cülerin ortak kod adı ifşa oldu: Bahçıvan
İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist teslim oldu
Erol Bulut yeni transferin biletini kesti: Taktiğime uymuyor
Bakan Varank ile BAE'li Bakan Amiri'nin 'uzay keşfi' için tebrikleşmesi BAE basınında geniş yer buldu
Yorumlar