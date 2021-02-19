Fiyatını duyan inanamadı! Kocaeli'de salgınla talep patladı her derde deva oluyor
KOCAELİ'de özel olarak hazırlanan her derde deva kış macununun fiyatı dudak uçuklattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının hızla yayılması ve Marmara Bölgesi’nin soğuk havaların etkisi altına girmesiyle birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı. Bir çok faydalı ürünün karışımından oluşan kış macununun satışları ise adeta patladı.
İçerisinde saf bal, andız pekmezi, taze toz zencefil, toz zerdeçal, zahter, keten tohumu, toz tarçın, çörekotu tozu, saf salep, arı sütü ve damla sakızı gibi doğal ürünleri barındıran şifa deposu kış macunu, aktarlar tarafından özel olarak hazırlanıyor.
Macunun fiyatının yüksek olmasına rağmen bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlardan yoğun bir talep görüyor. Aktarlar ise, çoğu zaman bu taleplere yetişebilmekte güçlük çekiyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde diğer ürünler gibi kış macunu da üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Malum kış aylarındayız. Bir de bu sene ekstra korona virüsümüz var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir çok ürünler geliyor, bizlere de soruyor müşterilerimiz." dedi.