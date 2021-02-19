Erol Bulut yeni transferin biletini kesti: Taktiğime uymuyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ilk isim Harun Tekin oldu. Sarı-Lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta'yla ilgili de bir iddia ortaya atıldı.

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Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de sezon sonunda vedalaşılacak isimler de ortaya çıkmaya başladı. Belçika basınından ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçında yediği hatalı gollerle tepki çeken kaleci Harun Tekin'in takımdan gidecek ilk isim olduğu öğrenildi.

Belçika basınının iddiasına göre; bu sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Mbwana Samatta da takımdan ayrılacak. Voetbal24.be sitesine göre Tanzanyalı golcü sezon sonunda Club Brugge'ün yolunu tutacak.

Club Brugge'ün yolunu tutacak

Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak yeterince süre alamadığı kaydedildi. Buna gerekçe olaraksa yıldız futbolcunun teknik direktör Erol Bulut'un taktik anlayışına uymaması gösterildi. Club Brugge daha önce de Belçika'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Devre arası kadrosunu Bas Dost gibi bir pivot santrforla takviye eden Brugge, Samatta'yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.

Beklentileri karşılayamadı

Tanzanyalı forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 lig maçında 4 gol atarak umut edilenin çok uzağında bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin geniş hücum rotasyonunda zaman zaman ilk 11 dışında kalan Samatta, formasını Thiam ve Valencia gibi isimlere kaptırdı.

6 milyon euro

Fenerbahçe, Premier Lig tecrübesi bulunan Mbwane Samatta'yı sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.