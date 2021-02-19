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İddiaları çürüttü! Diego Perotti'nin babası konuştu

Fenerbahçe'nin sakatlıkla boğuşan yıldızı Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, oğlunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, Arjantin'de Ole'ye konuşarak oğlunun son durumunu açıkladı. Oğlunun sakatlığı hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını söyleyen Hugo Perotti "Perotti'nin, Roma'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Diego'nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"2 yıl daha kontratı var"
Perotti'nin Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu anımsatan Hugo Perotti, "Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sezon başında Roma'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 4 karşılaşmada görev alan Perotti, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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