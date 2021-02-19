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Elazığ'da madende asansör kazası! 25 metre kala düştüler: Ölüler var

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da bir maden ocağında yaşanan asansör kazasında 2 işçi hayatını kaybetti.

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Olay, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağı sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında çalışan teyze çocukları Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı indiği sırada arıza meydana geldi. Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 işçi, inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü. İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanelerden alınan işçilerin cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi. Hayatını kaybeden işçilerden Salih Yıldırım'ın evli ve 6 aylık bebeği, Adem Yıldız'ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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