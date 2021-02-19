İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gara açıklaması: Fırsat kaçırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara katliamıyla ilgili muhalefetin tutumunu eleştirerek, "Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katıldı. Terör örgütü PKK'nın rehin tuttuğu 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili tartışmalara değinen Soylu, muhalefet partilerinin eleştirilerine tepki gösterdi.

Gara'daki katliamla ilgili konuşan Soylu, "Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır" dedi.

"Fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı"

Soylu, "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı. Böyle yapılmamalıydı." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin dediği gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler"

Gara'daki terör örgütü PKK'nın katliamına ilişkin de konuşan Soylu, "Birilerinin dediği gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler, sonunda da öldürdüler." ifadelerini kullandı.

"Birileri rahatsız olsun, bunu her yerde söyleyeceğim"

Soylu, ''Bugün birileri eskiden yaşananları hatırlamıyor olabilir. Birileri rahatsız olsun, bunu her yerde söyleyeceğim. 1987'de yine 3 koldan saldırdıkları 30 sivil vatandaşımızı katlettikleri Pınarcık Köyü katliamı var. Bu nasıl vahşet diye kendi kendimize dövünüp dururduk.'' dedi.