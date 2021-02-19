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Taha Akyol'dan Bahçeli'ye: Anayasa Mahkemesi'nin “kendini feshetme” yetkisi yoktur

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili sert çıkışına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Akyol, "Anayasa Mahkemesi'nin 'kendini feshetme' yetkisi yoktur" diye yazdı.

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Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "AYM milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin" açıklamasına ilişkin olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin 'kendini feshetme' yetkisi yoktur" değerlendirmesi yaptı. 

"AİHM kararları öylesine bağlayıcıdır ki..."

Akyol yazısında, şu ifadelere yer verdi: Anayasamıza göre hiçbir devlet organı anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanamaz. (madde 6) Anayasa Mahkemesinin 'kendini feshetme' yetkisi yoktur.

Diğer taftan bu iktidar zamanında Anayasa’nın 90. Maddesinde eklenen bağlayıcı bir hükme göre, milletlerarası anlaşmalar, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve hürriyetler konusunda yerel kanunlardan üstündür.

Bu bakımdan AİHM kararları öylesine bağlayıcıdır ki, AYM’nin referans kaynağı olduğu gibi AYM kararlarına aykırı bir mahkeme hükmü, yeniden yargılanma yapılmasını gerektirir.

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