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Fenerbahçe'de ayrılık gündemi! Samatta'ya talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Samatta ile yollarını ayıracağı iddiası gündeme geldi.

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Belçika basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Samatta ile yollarını ayıracağı ve Tanzanyalı golcünün Club Brugge'e transfer olabileceği belirtildi. Ara transferde Bas Dost'u transfer eden Club Brugge, Samatta'nın ayrılık durumuna göre transfer için harekete geçebilir.

Samatta bu sezon Fenerbahçe adına çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 gol attı. Brugge'ün yeni golcüsü Bas Dost ise 7 lig maçında 5 gol kaydetmeyi başardı.

Yakından ilgileniyor
Samatta ile ilgilenen Club Brugge, golcü futbolcuyu yakından tanıyor. Belçika ekibi Genk'te 4 yıl forma giyen Samatta, çıktığı 191 maçta 76 gol atıp 20 asist yapmıştı. Avrupa'daki ilk deneyimini Genk'te yaşayan Samatta, adını Premier Lig'e kadar duyurup 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.

"Güzel olacak"
Belçika basınında çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe, dün yapılan akşam antrenmanından Samatta'nın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bireysel şut antrenmanı yapan 28 yaşındaki golcünün videonun sonunda; 'Güzel olacak.' dediği anlar yayınlandı.

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