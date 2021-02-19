Mesut Özil Uygur Türkleri'ne destek verdiği için kadro dışı kalmamış

Mesut Özil'in Çin'de sistematik soykırıma tabi tutulan "Uygur Türkleri"ne destek verdiği için Çin baskısıyla Arsenal'da kadro dışı bırakıldığına ilişkin iddialar üzerine Topçular'ın CEO'su Vinai Venkatesham, bir açıklama yaptı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gönderildiği iddialarına yanıt verdi.

Sporx'te yer alan habere göre, Venkatesham, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını söylerken, "İnsanlar Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı açıklama nedeniyle ona tepki gösterdiğimizi söylüyor ancak bunu söylemek adil olmaz. Biz o noktada ticari bir karar almadık. Bizim Çin ile ilgili bir açıklama yapmamız istendi ve biz de oyuncuların bireysel olarak açıklamalar yaptığını söyledik. Mesut, kendi düşüncelerini yansıttı. Biz Arsenal'de, her oyuncunun kendi düşüncelerini açıkça söylemesini sağlarız. Bazen bunu bir kulüp mesajı aracılığıyla yaparlar, bazen de bireysel olarak." dedi.

George Floyd örneğini verdi

Bu konuda George Floyd anmasını örnek gösteren Venkatesham, "George Floyd olayında oyuncular bize geldi ve hep beraber bir mesaj vermek istediklerini söyledi. Biz de o mesajı aktarmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham ve Fenerbahçeli Mesut Özil.

''Ümmeti Muhammed suskun''

Mesut Özil 2019'da yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun." demişti.