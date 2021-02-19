Kayseri'de vakalar patladı! Hıfzıssıhha Kurulu o mahalleye giriş çıkışları kapattı
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi'nde vakaların artması sebebiyle 10 gün karantina ilan edildi.Abone ol
Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesinde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi. Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.
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