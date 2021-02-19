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Kayseri'de vakalar patladı! Hıfzıssıhha Kurulu o mahalleye giriş çıkışları kapattı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi'nde vakaların artması sebebiyle 10 gün karantina ilan edildi.

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Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesinde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi. Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.

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