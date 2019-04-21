Bahçeli: Kılıçdaroğlu nereye gideceğini araştırmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı değerlendirdi. CHP-İYİ Parti ittifakının saldırının yapıldığı bölgedeki aldığı oy oranına dikkat çeken Bahçeli, "Bir parti lideri nereye, nasıl gideceğini araştırmalı" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir, İçişleri Bakanlığı çok yönlü araştırma yapmalı. Köy halk teker teker dinlenmeli. Bir parti lideri nereye, nasıl gideceğini araştırmalı." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Antalya dönüşünde verdiği molada kendisini izleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şehidimizin cenaze namazına katılmak için gitmiş olduğu Akkuzulu Mahallesinde karşı karşıya kaldığı olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra Meclis'te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.

"Tedbirleri alarak gitmesi lazımdır"

Ama bir bilgi olarak söylüyorum. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı danışmanlarına sormalı parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. Şimdi Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı 1260 oy almış, yüzde 73.30 oranında. CHP artı İYİ Parti ittifakı 169 oy yüzde 9, 83. Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz.

"Köy halkı teker teker dinlenmeli"

Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır, 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır? Mazbatayı daha da gererek Türkiye’de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? İçişleri Bakanı bu durumu çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli. CHP’ye bakış nasıl, emniyet güçlerinin ‘şu eve alalım orada gerilimi düşürelim’ dediği zaman ev sahibi dahi ‘bunu buraya almayın’ diyor ise bunları kamuoyu ile paylaşın. Sayın Uğur Dündar bu konuyu bir incele lütfen.

Bugünkü konuşmalardan MHP’yi tahrik edici bir unsur olarak Bahçeli’yi gündeme taşımanın faydası nedir bunun CHP’ye bir faydası yok.

"Suhulet ve sukunetle hareket ediniz"

1 Mayıs’ı hazırlayan ve FOX TV’de konuşmasını dinlediğimiz 1 Mayıs hak arama değil işçi meydanıdır, Taksim de yapılmalıdır. ‘Meydanlarda bunu yapmaya gerek yoktur’ ifadesini kullanan Taksim’deki 1 Mayıs ısrarı nedir? Bütün bunların hepsinin açıklanması lazım. Ancak açıklanırken de bir şeye dikkat etmek gerekiyor o da Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli Ali Rahmet bey var. O bazı olayları görürken kendisinin evlatlık aldığı kişiye bir tavsiyede bulunuyor, ‘suhuletle ve sükunetle hareket ediniz’ diyor. Şimdi ne yapalım. Ali Rahmet beyi televizyona çıkartıp tüm siyasilere öğüt verebilecek tarzda bir konuşma yapmasını rica etsek suhulete ve sükunete ne kadar riayet edecekler?"