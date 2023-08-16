BIST 7.689
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,91
HABER /  EKONOMİ

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Abone ol

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,5 yükselirken, Haziran 2022'ye göre ise yüzde 1,2 azaldı.

AB'de de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.

Haziranda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 13,1 ile İrlanda'da, yüzde 6,3 ile Danimarka’da ve yüzde 3,2 ile Litvanya’da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5,3 ile İsveç’te yüzde 3,3 ile Finlandiya ve Malta’da ve yüzde 3 ile de Belçika’da tespit edildi.

​​​​​​​Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 12,3 ile Danimarka’da, yüzde 8,3 ile İrlanda’da ve yüzde 3,6 ile Slovakya’da artarken, Estonya’da yüzde 12,7, Bulgaristan’da yüzde 9,3, Belçika’da yüzde 7,6 geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı!
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı!
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı! 15 Ağustos 2023 itibari ile en yüksek değer...
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı! 15 Ağustos 2023 itibari ile en yüksek değer...
Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi
Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi
Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi
Bursa'da okulda serinleten eğitim
Bursa'da okulda serinleten eğitim
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı