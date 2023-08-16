BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  EKONOMİ

Borsada yatırımcı rekoru kırıldı! 15 Ağustos 2023 itibari ile en yüksek değer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı! 15 Ağustos 2023 itibari ile en yüksek değer...

Borsada pay senedi piyasasına son 15 günde 540 bin yatırımcı katıldı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı.

Abone ol

Borsada yatırımcı sayısı tarihi zirvelere ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı. Son 15 günde pay senedi yatırımcısı 540 bin kişi arttı.

Aylık ve yıllık artış

MKK verilerine göre yatırımcı sayısında aylık artış yüzde 27,54 düzeyinde 1 milyon 216 bin 954 kişi arttı. Yıllık artış ise yüzde 114,06 oranında 3 milyon 3 bin 214 kişi olarak gerçekleşti.

Pay senedi yatırımcı sayısındaki bu artış son dönemde halka arzlara katılımdan dolayı gerçekleştiği düşünülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi
Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi
Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi
Bursa'da okulda serinleten eğitim
Bursa'da okulda serinleten eğitim
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Hollanda ekonomisi resesyona girdi