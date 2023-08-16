BIST 7.691
DOLAR 27,06
EURO 29,56
ALTIN 1.658,86
HABER /  GÜNCEL

Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi

Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal edip drift ve makas atan sürücüye 29 bin 857 lira ceza uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde drift yaptığı, D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerini sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği belirlenen sürücü E.O. yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "makas atmak", "abartı egzoz", "yakın takip" ve "cam filmi" maddelerinden toplam 29 bin 857 lira ceza verildi. Ayrıca sürücü E.O. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi
Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi
Bursa'da okulda serinleten eğitim
Bursa'da okulda serinleten eğitim
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir