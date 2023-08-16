Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira

UKOME'de yapılan görüşmelerin ardından alınan kararla İstanbulkart dışındaki banka kartlarının toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yeni tarifeler belli oldu. Buna göre 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL oldu.

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Peş peşe gelen akaryakıt zamlarıyla birlikte belediyler de ulaşım ücretlerinde güncellemeye gitti. İstanbul'da ulaşım zamları için bir araya gelen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşımada kredi kartı kullanım bedellerini de görüştü.

Kredi kartları ve banka kartlarıyla da ödeme yapılacak

İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların, toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi 26 Ekim 2022’de alınan kararla kabul edilmişti. Bu kararla toplu ulaşımda diğer ödeme yöntemlerinin yanı sıra, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla ödeme yöntemi de geçerli hale gelmişti. Temassız ödeme yöntemi, İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla uygulanmaya başlamıştı.

Yeni tarifeler belli oldu

Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle, tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL olmuştu. Kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ise bu ücretlerin, metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak yansıtıldığı görüldü. Yolcular, fiyat farkı konusundaki şikayetlerini dile getirdi. İBB'den, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yöntemi ile ilgili kararın ve ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisi verildi.

Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22 lira gibi, benden 60 TL aldı. 60 lira bayağı yükse" dedi. Asiye Zengin daha sonra, iade almak istediğini belirterek güvenlik görevlisinden yardım istedi, o anlar kameraya yansıdı.