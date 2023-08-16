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Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ta fındık toplayan 22 yaşındaki genç kadın kalp krizi geçirdi

Zonguldak Ereğli'de fındık topladığı sırada kalp krizi geçiren 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

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Olay, Şamlar Köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde fındık toplamaya giden Seda Karakaya (22) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kadının yere yığıldığını fark eden arkadaşı durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Karakaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede genç kadının kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi. Karakaya’nın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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