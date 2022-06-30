Asgari ücret için ilk anlaşma tamam! Asgari ücret 5 bin 100 TL mi yoksa 5 bin 900 TL mi olacak

ASGARİ ücrette ek zam için işçi-işveren dün ilk kez Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Bakan Bilgin, bugün kararın verilebileceği mesajını verdi. Asgari ücrete en düşük yüzde 20 ek verilmesi gündemde. Böylece asgari ücret zamla birlikte 5.104 TL'ye çıkacak. Asgari ücreti 5.900 TL'ye çıkaracak formüller de masada. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün toplandı. toplandı. Komisyon, çalışmalarını bugün tamamlayacak. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Yeni asgari ücreti NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Asgari ücreti yüzde 20 ile 25 oranında zam öne çıktı

Edinilen bilgiye göre asgari ücrete ara zamda yüzde 20-25 seçenekleri ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104 liraya çıkacak, Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira olacak.

Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşen dünkü toplantıya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız" dedi.

Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret kaç lira? Patrona maliyeti ne kadar?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Yeni asgari ücret ne olur? İşte masadaki formüllere göre gelecek zamlar...

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.

- Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak.

- Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 liraya çıkacak.

- Asgari ücrette yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

- Yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.