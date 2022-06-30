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Arkadaşlarıyla alkol alıp ortalığı karıştıran uzman çavuş, bekçiyi silah kabzasıyla hastanelik etti

Arkadaşlarıyla alkol alıp ortalığı karıştıran uzman çavuş, bekçiyi silah kabzasıyla hastanelik etti

MALATYA'da tartıştığı uzman çavuş tarafından silah kabzasıyla başından darp edilen bekçi yaralandı.

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Olay, 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri ile alkol alarak çevreye rahatsızlık verdikleri ileri sürülen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada uzman çavuş olduğu ileri sürülen askeri personelin silahın kabzası ile başından darp ettiği bekçi yaralandı.

Olayın şüphelileri bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri içerisinde alkol olduğu belirlenen bir meşrubat ile biri maket olmak üzere 2 adet bıçak buldu.

Olaya karıştıkları belirlenen biri uzman çavuş 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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