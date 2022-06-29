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Fenerbahçe hazırlık maçında AL Shamal'ı 4 golle geçti

Fenerbahçe hazırlık maçında AL Shamal'ı 4 golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Katar ekibi AL Shamal'ı 4-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe karşılaşmaya Altay Bayındır, Osayi, Szalai, Kim, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Henrique, Bruma, Samatta on biriyle çıktı. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını Bruma'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Mert Hakan Yandaş dışında tüm oyuncularını değiştirerek başlayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır-Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Burak Kapacak, Kim-Yiğit Efe Demir, Szalai-Caulker, Ferdi Kadıoğlu-Novak, İrfan Can Kahveci-İsmail Yüksek, Zajc Pelkas, Henrique-Rossi, Bruma-Valencia, Samatta-Berisha değişikliklerini yaptı. 59. dakikada ise Mert Hakan Yandaş yerini Serdar Dursun'a bırakırken, 75. dakikada Caulker-Uğur Kaan Yıldız değişikliği yapıldı.

Katar ekibi 54. dakikada Amjad Attwan'ın golüyle skoru 1-1 yaparken 60. dakikada Valencia takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. 66. dakikada Berisha serbest vuruştan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. 75. dakikada Mohammed Al Sayed skoru 3-2 yaparken 88. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı.

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