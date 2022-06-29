Özellikle spor yapan erkekler kullanıyor uzmanlar uyarıyor: Meme büyütüyor

Erkeklerin kas yapmak için kullandığı steroid takviyelerinin sağlığa ve erkeklerin fiziksel görünümüne bir zararı daha ortaya çıktı. Steroid östrojen hormonunu tetikleyerek erkeklerde meme büyümesine yol açıyor.

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İngiltere'nin en popüler plastik cerrahları arasında gösterilen bir uzman, ülkede artan steroid kullanımı yüzünden onbinlerce erkeğin meme büyümesi riski altında olduğunu söyledi. Steroidler, kaslarının hızlı büyümeni isteyen erkekler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Vücut geliştiren erkekler arasında kasların hızlı büyümesini desteklemek amacıyla steroid kullanımı gün geçtikçe artarken, İngiltere'den bir uyarı geldi. Uzmanlara göre steroid kullanımı vücutta kadınsı özelliklerin oluşmasına sebep olan östrojen hormonunu vücutta biriktirerek meme büyümesine neden oluyor.

İngiltere'nin en popüler plastik cerrahlarından biri olan Dr. John Skevofilax, son yıllarda steroid kullanımına bağlı olarak meme büyümesinden muzdarip olan erkeklerin giderek artan bir sayıda plastik cerrahiye başvurduğunu söylüyor.

Yalnızca son 2 yılda tek başına 600'den fazla erkeğe meme küçültme ameliyatı yaptığını belirten Skevofilax, aslında sayıların çok daha fazla olduğunu ancak erkeklerin bu gibi operasyonlara başvurmaya çekindiğini kaydediyor.

Dr Skevofilax, "On binlerce erkek görüntü ve performans arttırıcı ilaçl aldıkları için meme büyümesi (jinekomasti) riski altında" ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Çoğu erkek, (steroid) ilaçları almaya başlamadan önce herhangi bir tıbbi yardım almıyor ve bu ilaçlar ile söz konusu durum arasında bir bağlantı olduğundan habersiz. Bazı erkekler meme küçültme ameliyatı olma konusunda rahat davransa da, utandıkları için bu işlemi yaptırmayan pek çok kişi bulunuyor. Jinekomastinin neden olduğu fiziksel ve duygusal hasardan sessiz bir şekilde zarar görecek olan da söz konusu erkekler oluyor."

İngiltere'nin ünlü reality şovu Love Island'ın eski katılımcılarından Thomas Powell, jinekomastiye dair farkındalığı artırmak için geçtiğimiz nisan ayında Dr Skevofilax'a başvurarak yaptırdığı meme küçültme operasyonunu canlı yayınlamıştı. Powell, uzun yıllar boyunca steroid kullandığı için meme uçlarının etrafında şişlik oluştuğunu itiraf etmişti.

Jinekomasti, vücutta kadınsı özelliklerin gelişmesini sağlayan östrojen hormonunun erkek vücudunda yüksek miktarlarda bulunması sonucu oluşan bir durum. Östrojen normalde erkeklerde düşük seviyelerde bulunur ancak vücudun hormonal dengesini değiştiren steroidlerin bilinçsizce kullanımı bu seviyenin yükselmesine neden oluyor.

Kas büyümesinden sorumlu reseptörlere bağlanarak çalışan steroidleri aktive etmenin yollarından biri, östrojen salınımı olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, jinekomastiye neden olan faktörler arasında erkeklerin steroidleri aniden bırakmasının da yer aldığı konusunda uyarıyor.