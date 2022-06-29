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PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor! Bir günde milyonlarcası ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor! Bir günde milyonlarcası ele geçirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonunun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi.

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DİYARBAKIR'da Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) narko terör operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1017 personel ile 50 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) narko terör operasyonunun ilk gününde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca Hani'nin Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi.

Bu noktalarda yapılan aramalarda 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilogram kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama ve 100 metre elektrik kablosu, bir su motoru ile 5 pil bloku ele geçirildi.

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